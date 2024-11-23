«Был нарушителем злостным»

Казанский «Рубин» уверенно идет на седьмом месте в чемпионате России по футболу. А в Кубке России продолжает выступать в «Пути РПЛ», где по итогам предстоящего выездного ответного четвертьфинального матча против московского ЦСКА может пройти в следующую стадию.
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