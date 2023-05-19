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В Краснодарском крае перед судом предстанет сообщница IT-мошенников

В Краснодарском крае перед судом предстанет сообщница IT-мошенников

Следственным отделом ОМВД России по Успенскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23 летней жительницы Новокубанска по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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