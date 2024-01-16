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Саудовская Аравия опровергла свое вступление в БРИКС

Саудовская Аравия опровергла свое вступление в БРИКС

Министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби на заседании Всемирного экономического форума в Давосе во вторник, 16 января, заявил, что Королевство в БРИКС пока не вступило, тем самым опровергнув ранее распространенные сообщения, – сообщает телеканал Al-Arabiya.

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