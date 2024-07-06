Байден заявил, что "остановил Путина" и сплотил 50 стран вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что за годы президентства он "остановил" российского лидера Владимира Путина, расширил Североатлантический альянс и сплотил 50 государств вокруг Украины, поэтому достоин второго срока.
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