Неделя в Архангельской области начнётся с тёплой и дождливой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе поднимется до +25,+30 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе поднимется до +25,+30 градусовСиноптики обещают кратковременный дождь — местами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)