Неделя в Архангельской области начнётся с тёплой и дождливой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе поднимется до +25,+30 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе поднимется до +25,+30 градусовСиноптики обещают кратковременный дождь — местами.