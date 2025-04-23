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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер: «У первого уикэнда лучшие рейтинги за 25 лет. Фантастические цифры»

8 стартовых матчей прошли со средним показателем в 4,4 миллиона зрителей, это лучший результат за 25 лет, который на 17% превышает статистику прошлого сезона.

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