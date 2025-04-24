Женщина уверена, что ChatGPT спас ей жизнь

В феврале 2024 года Лорен Бэннон стала замечать, что ей всё сложнее сгибать мизинцы утром и вечером. Её анализ на ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает суставы, — оказался отрицательным.
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