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Бедард обошел Гретцки и Буре и вышел на единоличное 2-е место по голам за один МЧМ среди игроков не старше 17 лет

Коннор Бедард набрал 2 (1+1) очка в матче с США (6:2) в 1/2 финала МЧМ-2023. Всего на счету 17-летнего фаворита драфта НХЛ-2023 теперь 23 (9+14) балла в 6 матчах турнира.

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