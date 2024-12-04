«Фабрика дизайна 3.0» представила гайд по поиску наставника в дизайне

Успех дизайнера во многом зависит от того, насколько ему повезло с наставниками в начале пути. О том, кто они такие, какими качествами должны обладать и чему могут научить, рассказали лидеры индустрии, кураторы конкурса Агентства креативных индустрий и Союза Дизайнеров России «Фабрика дизайна 3.
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