«Фабрика дизайна 3.0» представила гайд по поиску наставника в дизайне

Успех дизайнера во многом зависит от того, насколько ему повезло с наставниками в начале пути. О том, кто они такие, какими качествами должны обладать и чему могут научить, рассказали лидеры индустрии, кураторы конкурса Агентства креативных индустрий и Союза Дизайнеров России «Фабрика дизайна 3.