Премьер Британии обсудит в США урегулирование конфликта на Украине

Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в США состоится на следующей неделе, администрация президента Дональда Трампа намерена учитывать позиции всех сторон в урегулировании конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 18 февраля в эфире телеканала Fox News.