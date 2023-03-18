В ООН заявили о мешающих российскому экспорту проблемах с платежными системами

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выступил с заявлением о том, что всемирная организация продолжает вести работу по решению вопроса с платежными системами России в рамках соблюдения зерновой сделки.
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выступил с заявлением о том, что всемирная организация продолжает вести работу по решению вопроса с платежными системами России в рамках соблюдения зерновой сделки.
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