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В ООН заявили о мешающих российскому экспорту проблемах с платежными системами

В ООН заявили о мешающих российскому экспорту проблемах с платежными системами

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выступил с заявлением о том, что всемирная организация продолжает вести работу по решению вопроса с платежными системами России в рамках соблюдения зерновой сделки.

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