В Удмуртии детский лагерь закрыли из-за многочисленных санитарных нарушений

ИЖЕВСК, 26 августа, ФедералПресс. В Удмуртии работу детского оздоровительного лагеря «Энергетик» приостановили на 45 суток из-за многочисленных нарушений санитарных норм, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
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