Шаг навстречу: Путин о готовности навсегда ввести безвизовый режим с КНР

Россия готова сделать безвизовый режим с Китаем постоянным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
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