Михайлов назвал «Барыс» главным разочарованием на старте сезона КХЛ: «Если хотят построить хорошую команду, нужно дать тренеру спокойно поработать. Год, а лучше два»

– Главное разочарование на старте сезона? – «Барыс». И десяти матчей не прошло, как уволили тренера! – Отставка Дэвида Немировски напрашивалась? Или в Астане поторопились? – Ой, вы в какое-то болото пытаетесь меня затянуть.