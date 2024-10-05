Михайлов назвал «Барыс» главным разочарованием на старте сезона КХЛ: «Если хотят построить хорошую команду, нужно дать тренеру спокойно поработать. Год, а лучше два»

– Главное разочарование на старте сезона? – «Барыс». И десяти матчей не прошло, как уволили тренера! – Отставка Дэвида Немировски напрашивалась? Или в Астане поторопились? – Ой, вы в какое-то болото пытаетесь меня затянуть.
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