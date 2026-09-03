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Несекретные материалы

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«Дорого и сложно»: что мешает НАТО обложить Россию «красными флажками»

«Дорого и сложно»: что мешает НАТО обложить Россию «красными флажками»

Всё более дерзкие атаки России в Европе ставят перед лидерами Североатлантического альянса дилемму: готовы ли они ответить Москве чем-то большим, чем санкции.

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