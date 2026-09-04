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Пожар на нефтебазе Сочи может осложнить ситуацию с топливом

Пожар на нефтебазе Сочи может осложнить ситуацию с топливом

Пожар на нефтебазе, вызванный обломками БПЛА, может создать дефицит топлива в Сочи, но губернатор Краснодарского края заявил о достаточном объеме бензина и дизеля в регионе и поручил снять лимиты на заправках.

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