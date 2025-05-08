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Петербургский дневник

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Врач рассказала, как избежать панкреатита в майские праздники

Врач рассказала, как избежать панкреатита в майские праздники

Пациентам рекомендуется воздержаться от приёма пищи в течение двух-трёх дней Врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева предупредила о риске развития острого панкреатита в майские праздники из-за обильных застолий.

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