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Десятки тысяч куличей для бойцов на передовой испекли в МТО Минобороны

Десятки тысяч куличей для бойцов на передовой испекли в МТО Минобороны

Скриншот видео Несколько десятков тысяч куличей, испеченных специалистами материально-технического обеспечения (МТО), а также пасхальных яиц получили военнослужащие группировки войск "Запад", которые выполняют задачи в зоне спецоперации.

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