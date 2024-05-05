Десятки тысяч куличей для бойцов на передовой испекли в МТО Минобороны

Скриншот видео Несколько десятков тысяч куличей, испеченных специалистами материально-технического обеспечения (МТО), а также пасхальных яиц получили военнослужащие группировки войск "Запад", которые выполняют задачи в зоне спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии