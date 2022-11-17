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Мане перенес операцию в связи с травмой

Садьо Мане перенес операцию. «В четверг Мане перенес успешную операцию в Инсбруке, проведенную профессором Кристианом Финком и доктором Энди Уильямсом из Лондона.

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