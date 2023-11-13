Иркутский политех вошел в число лучших университетов мира

Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших вузов мира. В топ рейтинга — 1001+ по инженерным наукам международного вошел Иркутский национальный исследовательский технический университет.
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