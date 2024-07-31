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Свежие комментарии

Белгородские власти вдвое увеличат компенсацию аренды жилья пострадавшим от обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 1 августа вдвое повышается размер компенсации за аренду жилья жителям приграничных населенных пунктов, где невозможно проживание из-за обстрелов.

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