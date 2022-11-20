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Дипломат Орджоникидзе назвал решение ЮНЕСКО о защите украинского борща глупостью

Дипломат Орджоникидзе назвал решение ЮНЕСКО о защите украинского борща глупостью

Организация ЮНЕСКО занимается глупостями, принимая такие решения, как включить украинский борщ в список нематериального наследия, которое нужно защищать, заявил ответственный секретарь Комиссии РФ по делам учреждения ООН Григорий Орджоникидзе.

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