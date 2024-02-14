Путин поблагодарил Карлсона за посредничество в диалоге с Западом

Президент России Владимир Путин 14 февраля назвал хорошим тот факт, что лидеры западных стран посмотрели его интервью и поблагодарил за это американского журналиста Такера Карлсона как посредника в коммуникации.
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