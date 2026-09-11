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Под Пензой машина с коровами врезалась в стоящую фуру и сбила водителя

Под Пензой машина с коровами врезалась в стоящую фуру и сбила водителя

Необычная авария произошла под Пензой с участием машины, перевозившей животных. ДТП случилось в Городищенском районе около трёх часов дня, вблизи села Архангельского.

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