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Гурцкая об Олейникове и «Рубине»: «Поговорив в ресторане, посчитали, что все решено. Что мешало подписать договор, а не базу показывать? Ничего людей не учит»

Медиадеятель Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию с переходом Ивана Олейникова в ЦСКА. Сообщалось, что Олейников должен был перейти в «Рубин» за 100 млн рублей, однако позднее стало известно, что армейцы перехватили игрока в последний момент.

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