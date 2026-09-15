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Калужские новости

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Чем запомнилось 15 сентября в истории Калужской области

Чем запомнилось 15 сентября в истории Калужской области

Приглашаем вас обратиться к памятным событиям, произошедшим 15 сентября в минувшие годы.Приглашаем вас обратиться к памятным событиям, произошедшим 15 сентября в минувшие годы.

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