Аналитик Марцинкевич: цены на нефть вырастут после истощения запасов Эр-Рияда

Эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич заявил, что новый резкий рост цен на нефть произойдёт после истощения саудовских запасов, предназначенных для экспорта через порт Янбу.
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