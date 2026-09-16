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Аналитик Марцинкевич: цены на нефть вырастут после истощения запасов Эр-Рияда

Аналитик Марцинкевич: цены на нефть вырастут после истощения запасов Эр-Рияда

Эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич заявил, что новый резкий рост цен на нефть произойдёт после истощения саудовских запасов, предназначенных для экспорта через порт Янбу.

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