Боец Лео: в боях за Богатырь уничтожили не менее сотни солдат ВСУ

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Не менее сотни украинских военнослужащих уничтожено в ходе боев за населенный пункт Богатырь в ДНР, рассказал ТАСС командир взвода 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Лео.