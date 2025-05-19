Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец Лео: в боях за Богатырь уничтожили не менее сотни солдат ВСУ

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Не менее сотни украинских военнослужащих уничтожено в ходе боев за населенный пункт Богатырь в ДНР, рассказал ТАСС командир взвода 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Лео.

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