Части россиян повысят зарплаты до октября 2025 года

Зарплаты врачей, педагогов, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций увеличатся на 13,2 процента в ходе первого этапа проведения индексации зарплат бюджетников с 1 января до 1 октября 2025 года.
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