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12 интересных фактов о Барби

12 интересных фактов о Барби

В самом начале создание Барби было вдохновлено немецкой куклой, которая представляла собой элегантную девушкуС тех пор, как она появилась в магазинах игрушек более 60 лет назад, Барби стала культурной иконой и сегодня готова сделать свой дебют на большом экране.

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