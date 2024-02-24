12 интересных фактов о Барби

В самом начале создание Барби было вдохновлено немецкой куклой, которая представляла собой элегантную девушкуС тех пор, как она появилась в магазинах игрушек более 60 лет назад, Барби стала культурной иконой и сегодня готова сделать свой дебют на большом экране.
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