Журналистка ткнула Трампа микрофоном в лицо

Курьезный случай произошел во время общения президента США Дональда Трампа с прессой.Pr Scr Fox NewsКурьезный случай произошел во время общения президента США Дональда Трампа с прессой: одна из журналисток случайно ткнула микрофоном ему по лицу.
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