На МКС впервые в истории появится музейная экспозиция

Впервые в истории музейная экспозиция будет развернута на борту Международной космической станции. Экспозиция будет развернута в честь 60-летия первого выхода человека в открытое космическое пространство.
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