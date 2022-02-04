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В посольстве России на Филиппинах ликвидировали пожар, жертв и пострадавших нет

В посольстве России на Филиппинах ликвидировали пожар, жертв и пострадавших нет

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пожар в российском посольстве на Филиппинах ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщил МИД РФ.

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