Вера МЕЛЬНИК По поводу непрекращающихся требований систем ПВО со стороны Киева, на западе дали окончательный ответ – нет.
ЗАПАДНЫЕ ПАРТНЁРЫ КИЕВА ДАЛИ ОТВЕТ – ПВО НЕ БУДЕТ
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Да уж.
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19 час.
ninikooo Митусова
Все , Земля, станция « конечная»- пора на выход, у Нуланд закончились пирожки, а у «друзей по разуму»- боеприпасы для Украины ( своя рубашка ближе к телу).
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18 час.
ВК
Виктор Каменский
А теперь ,,горбатый,, .....
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16 час.
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