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Девушка из Якутии победила в международном конкурсе «Топ-стюардесс-2024»

В Москве завершился международный конкурс «Топ-стюардесс-2024», в котором участвовали 35 финалисток. Стюардесса компании «Якутия» Марина Докторова получила титул «Мисс зрительских симпатий» и по итогам голосования заняла второе место.

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