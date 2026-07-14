MAPPA анонсировала второй сезон «Человека-бензопилы» на презентации к 15-летию

19 июня 2026 года студия MAPPA провела масштабную онлайн-презентацию в честь своего 15-летия. В рамках мероприятия компания сделала ряд анонсов, ключевым из которых стало долгожданное официальное объявление второго сезона аниме «Человек-бензопила».