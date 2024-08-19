Хвост виляет собакой: Стармер поручил британскому Совбезу расширить планы военной помощи Украине

Не успел Владимир Зеленский пожурить британцев за замедление темпов военной помощи Украине в ходе одного из своих видеообращений к нации на минувших выходных, как британский таблоид The Sunday Times со ссылкой на конфидентов в Минобороны Соединенного Королевства пишет о том, что премьер Великобритании Кир Стармер обратился к совету национальной безопасности с просьбой разработать проект более широкой поддержки Украины.