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Хвост виляет собакой: Стармер поручил британскому Совбезу расширить планы военной помощи Украине

Хвост виляет собакой: Стармер поручил британскому Совбезу расширить планы военной помощи Украине

Не успел Владимир Зеленский пожурить британцев за замедление темпов военной помощи Украине в ходе одного из своих видеообращений к нации на минувших выходных, как британский таблоид The Sunday Times со ссылкой на конфидентов в Минобороны Соединенного Королевства пишет о том, что премьер Великобритании Кир Стармер обратился к совету национальной безопасности с просьбой разработать проект более широкой поддержки Украины.

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