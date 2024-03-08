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Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.

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