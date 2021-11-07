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NASA подтвердило продолжение полетов астронавтов на российских «Союзах»

NASA подтвердило продолжение полетов астронавтов на российских «Союзах»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства продолжит организовывать перекрестные полеты с участием американских астронавтов и российских космонавтов, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.

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