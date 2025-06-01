Уважаемые дачники, гости и жители Бобруйского района

В целях недопущения создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожения наркосодержащих посевов конопли и масличного мака в период времени с 1 июня по 15 сентября 2025 года на территории Республики Беларусь проводится специальная программа ´МАК´.
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