Движение «Хезболла» планировало атаковать аэропорт Бен-Гурион — Ynet

Удары по аэропорту Бен-Гурион и другим стратегическим объектам Тель-Авива планировало движение «Хезболла», 25 августа об этом, ссылаясь на источник в службе безопасности, сообщил израильский новостной портал Ynet.
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