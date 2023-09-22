Военное обозрение

3 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Однако, женщина,  грамотнее -оленевода!Симоньян: После у...
  • Валерий Шаронов
    как ни прискорбно но они говорят и делают а мы похоже способны лишь языком трепать.Прокомментировавш...
  • Ed
    Умная женщина, но кто тебя слышит в политбомонде? Если и весь город накроют там и тогда тарасиков братьями будут числ...Симоньян: После у...

Столтенберг призвал США обеспечить «победу Украины» в конфликте с Россией, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на Китае

Столтенберг призвал США обеспечить «победу Украины» в конфликте с Россией, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на Китае

Соединенным Штатам необходимо обеспечить "победу" Украины в конфликте с Россией, это позволит им в дальнейшем сосредоточиться на Китае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Шестёрка говорящая закрой свою пасть , а то от перенапряжения гнида пукан порвёшь .
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх