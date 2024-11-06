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Царьград

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Готовится массированный ракетный удар по Крыму? От Белого дома ждут особого решения. Эксперт указал на роль Трампа

Инсайдеры сообщают о подготовке ракетного удара по Крыму и серии терактов в России со стороны Украины.

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