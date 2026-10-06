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"Как в холодильнике": в СГК объяснили, почему еще не все барнаульцы дождались тепла

"Как в холодильнике": в СГК объяснили, почему еще не все барнаульцы дождались тепла

Жители барнаульских микрорайонов вокруг улиц Деповской, Профинтерна, Привокзальной, проспектов Строителей и Ленина, на Жилплощадке мерзнут в своих квартирах.

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