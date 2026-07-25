Mash Money Олег Елков/ТАСС Кандидаты в депутаты Госдумы задекларировали почти 25 млрд руб.
Кандидаты в Госдуму задекларировали почти 25 млрд рублей доходов
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Виктор Борисов
Так что же хорошего сделал Путин и его команда для страны и народа за 24 года своего правления? Подведём итоги нашей стабильности, процветания и рывков... Напомню президентом Путин стал в 2001 году... ------------------------------------------------- В 2002 году в России отменены ГОСТы на продукты питания. В 2003 году - в России введён транспортный налог; В 2003 год - произошла отмена дотаций ЖКХ; В 2006 и 2009 годах - уменьшения больничных выплат; В 2007 году Путин лично подписал договор №410940-4 с НАТО о вводе войск в РФ. В 2010 году вступили в ВТО в ущерб промышленности и С/хозяйству РФ. В 2010 году - введения акцизов на бензин (налог на топливо); В 2012 году - выросли цены на автомобили (ввод утилизационного сбора); В2014 году - ввод обязательного платежа за капитальный ремонт; В 2014 году - заморозка суммы страховых пенсий; В 2015 году - поднятие налога на недвижимость (по кадастровой стоимости); В 2015 году - введение бального исчисления пенсий; В 2016 году - введение системы платного проезда "Платон"; В 2017 году — РФ лишили флага и гимна на Олимпийских играх.. В 2018 году - введение налога на хозяйственные постройки на дачах; В 2018 году - пенсионная реформа, увеличение на 5 лет возраста выхода на пенсию; В 2018 году - введение туристического сбора в Краснодарском крае, в Крыму, Ставропольском крае; В 2019 году - увеличение НДС до 20%; В 2019 году - введение мусорной реформы; В 2019 году - увеличение штрафов и налогов для самозанятого населения; В 2022 году - выросли цены на автомобили; В 2023 году в России введен новый штраф за сбор грибов и ягод. ПОСТОЯННЫЙ РОСТ ТАРИФОВ НА ЖКХ, ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НА БЕНЗИН.И в заключение ещё немаловажная "деталь": Россия находится в 5-ке худших стран для проживания пенсионеров.Россия находится в 5-ке стран третьего мира с высоким расслоением между бедными и богатыми.... ВЫ ВООБЩЕ ГДЕ ЖИВЕТЕ
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1 м.
Андрей М
У меня сладывается впечатление, что вы работаете в ЦИПсО! В нашей стране людям на жизнь не хватает только ленивым и бездельникам, которые считают, что им кто-то и что-то должен! Все как на Украине! Вы посмотрите какие налоги люди платят на западе! А рост цен при инфляции это вполне естественно! А при наличии более 30000 санкций со стороны стран запада в отношении России это вполне обьяснимо! А если учесть, что сегодня Россия ведет войну с коллективным западом, то люди нормальные даже вспоминать не станут о повышении цен, налогов и пр... И несмотря на все это (где вы эту чушь нашли, что Россия находится в 5-ке худших стран для проживания ) сегодня экономика России по паритету покупательной способности (ППС) занимает четвёртое место в мире (после Китая, США и Индии) и первое в Европе! Вы Вообще-то где живете? Хочешь зарабатывать? Пожалуйста иди и зарабатывай приличные деньги.. Хочешь на заднице сидеть и ругать государство, что тебе плохо живется? И здесь тебя ни кто не станет трогать! Как хочешь - так и живи! Все это только выбор каждого человека индивидуально! Лично мне в моей стране вполне комфортно живется... Я ни когда бизнесом не занимался, чиновником тоже ни когда не был. Последнее место моей работы инженер - механик на заводе. И хочу напомнить, что все эти графики по уровню жизни в мире составляются в Брюсселе! В 2022 году я был в одной из Прибалтийских стран... Живут не лучше нашего, хотя пенсия 650 евро... Только вот за одну "коммуналку", в 2х комнатной квартире, надо платить 350-450 евро... Цены на продукты соизмеримы с нашими, а вот алкоголь в разы дороже, чем у нас.. Бензин в два, а то и больше дороже нашего... Скажу вам, как очевидец, что жизнь наша не хуже, чем у них, а может по отдельным показателям и лучше.... Не просто так население этих стран сокращается и не от хорошей жизни люди уезжают из этих стран..... В нашем поселке не мало этнических немцев, которых еще в середине прошлого века ссылали в Коми.. В 90е и в 2000е их не мало уехало в Германию... Так вот перед началом СВО, только за год, в поселок вернулось пять семей из Германии... И это только в одном нашем поселке!
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1 м.
Виктор Борисов
.ПЕРЕСЫЛАЮ ВАМ МЕТОДИЧКУ ИЗ ОДНОКЛАССНИКОВ не сочтите за труд ознакомиться Методичка: 1.Забыли 90-е? 2.Начни с себя 3.Не всё сразу 4.Если не он, то кто? 5.Работать не пробовали? 6.А что ты сделал для страны? 7.Он у тебя лично что-то украл? 8.Я много работаю в отличии от вас 9.А недовольные будут всегда и везде 10.путин святой, на него молиться надо 11.Поднял с колен, какая страна досталась 12.Уезжайте за границу, никто вас не держит 13.Во всём виновата пятая колонна, ципсо и хохлы и они все должны ответить за произвол и беззаконие в стране 14.Тот кто не согласен с нашей позицией будет отправлен в Сибирь выкорчевывать пни, так как весь лес скомуниздили китайцы с нашего разрешения, а порядок наводить некому ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ МЕТОДИЧКИ КРЕМЛЕБОТОВ...1.Забыли 90-ые? Ответ: Нет не забыли, у нас сейчас намного круче, ведь мы стоим не просто раком перед воровской властью, а на пяти точках, где пятая точка голова....2. Начни с себя... Ответ: Не просто начал с себя, а даже вывернул карманы по команде с самого верха, но денег там уже не хватает даже на пропитание, про отдых вообще молчу...3.Не всё сразу...Ответ: Я и не хочу всё сразу, только подскажите с чего конкретно нужно начинать...4. Если не он, то кто? Ответ: Да пусть будет он или любой другой, но только надевать деревянный макинтош нет желания...5.Работать не пробовали...Ответ: Пашу на работе, семью не вижу, а кушать очень хочется и не только мне, но и всем...6. А что ты сделал для страны? Ответ: Сделал всё что мог и что было в моих силах и сейчас делаю дофига: плачу налоги, оплачиваю штрафы, плачу за ЖКХ, продукты покупаю по космическим ценам и в магазины уже хожу как в музей...7. Он у тебя лично что то украл? Ответ: Нормальную жизнь и благосостояние...8. Я много работаю в отличии от вас... Ответ: Если считать что официальное разграбление страны является работой, то сообщаю, что это не работа, а её имитация, а также произвол и беззаконие...9. А недовольные будут всегда и везде...Ответ: Когда всё хорошо и жизнь нормальная, то недовольных не может быть вообще, разве не так? 10. Путин святой и на него молиться надо... Ответ: Мы все как раз этим и занимаемся и усиленно молимся, когда по всем каналам ТВ одновременно покажут балет Лебединое озеро...11. Поднял с колен, какая страна досталась?! Ответ: досталась огромная не до конца разворованная страна, которую грабят уже 26 лет, но до конца разворовать пока не могут и к этому прибавьте ответ в пункте 1. 12. Уезжайте за границу, никто вас не держит...Ответ: Я хочу жить хорошо в своей собственной стране, а вам всем пора в отставку и под суд за измену родине...13ый и 14ый пункты без изменений и дополнительных комментариев..
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