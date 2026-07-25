Кандидаты в Госдуму задекларировали почти 25 млрд рублей доходов

Виктор Борисов Так что же хорошего сделал Путин и его команда для страны и народа за 24 года своего правления? Подведём итоги нашей стабильности, процветания и рывков... Напомню президентом Путин стал в 2001 году... ------------------------------------------------- В 2002 году в России отменены ГОСТы на продукты питания. В 2003 году - в России введён транспортный налог; В 2003 год - произошла отмена дотаций ЖКХ; В 2006 и 2009 годах - уменьшения больничных выплат; В 2007 году Путин лично подписал договор №410940-4 с НАТО о вводе войск в РФ. В 2010 году вступили в ВТО в ущерб промышленности и С/хозяйству РФ. В 2010 году - введения акцизов на бензин (налог на топливо); В 2012 году - выросли цены на автомобили (ввод утилизационного сбора); В2014 году - ввод обязательного платежа за капитальный ремонт; В 2014 году - заморозка суммы страховых пенсий; В 2015 году - поднятие налога на недвижимость (по кадастровой стоимости); В 2015 году - введение бального исчисления пенсий; В 2016 году - введение системы платного проезда "Платон"; В 2017 году — РФ лишили флага и гимна на Олимпийских играх.. В 2018 году - введение налога на хозяйственные постройки на дачах; В 2018 году - пенсионная реформа, увеличение на 5 лет возраста выхода на пенсию; В 2018 году - введение туристического сбора в Краснодарском крае, в Крыму, Ставропольском крае; В 2019 году - увеличение НДС до 20%; В 2019 году - введение мусорной реформы; В 2019 году - увеличение штрафов и налогов для самозанятого населения; В 2022 году - выросли цены на автомобили; В 2023 году в России введен новый штраф за сбор грибов и ягод. ПОСТОЯННЫЙ РОСТ ТАРИФОВ НА ЖКХ, ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НА БЕНЗИН.И в заключение ещё немаловажная "деталь": Россия находится в 5-ке худших стран для проживания пенсионеров.Россия находится в 5-ке стран третьего мира с высоким расслоением между бедными и богатыми.... ВЫ ВООБЩЕ ГДЕ ЖИВЕТЕ

Андрей М У меня сладывается впечатление, что вы работаете в ЦИПсО! В нашей стране людям на жизнь не хватает только ленивым и бездельникам, которые считают, что им кто-то и что-то должен! Все как на Украине! Вы посмотрите какие налоги люди платят на западе! А рост цен при инфляции это вполне естественно! А при наличии более 30000 санкций со стороны стран запада в отношении России это вполне обьяснимо! А если учесть, что сегодня Россия ведет войну с коллективным западом, то люди нормальные даже вспоминать не станут о повышении цен, налогов и пр... И несмотря на все это (где вы эту чушь нашли, что Россия находится в 5-ке худших стран для проживания ) сегодня экономика России по паритету покупательной способности (ППС) занимает четвёртое место в мире (после Китая, США и Индии) и первое в Европе! Вы Вообще-то где живете? Хочешь зарабатывать? Пожалуйста иди и зарабатывай приличные деньги.. Хочешь на заднице сидеть и ругать государство, что тебе плохо живется? И здесь тебя ни кто не станет трогать! Как хочешь - так и живи! Все это только выбор каждого человека индивидуально! Лично мне в моей стране вполне комфортно живется... Я ни когда бизнесом не занимался, чиновником тоже ни когда не был. Последнее место моей работы инженер - механик на заводе. И хочу напомнить, что все эти графики по уровню жизни в мире составляются в Брюсселе! В 2022 году я был в одной из Прибалтийских стран... Живут не лучше нашего, хотя пенсия 650 евро... Только вот за одну "коммуналку", в 2х комнатной квартире, надо платить 350-450 евро... Цены на продукты соизмеримы с нашими, а вот алкоголь в разы дороже, чем у нас.. Бензин в два, а то и больше дороже нашего... Скажу вам, как очевидец, что жизнь наша не хуже, чем у них, а может по отдельным показателям и лучше.... Не просто так население этих стран сокращается и не от хорошей жизни люди уезжают из этих стран..... В нашем поселке не мало этнических немцев, которых еще в середине прошлого века ссылали в Коми.. В 90е и в 2000е их не мало уехало в Германию... Так вот перед началом СВО, только за год, в поселок вернулось пять семей из Германии... И это только в одном нашем поселке!