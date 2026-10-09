ОКР готовит иски в суды из‑за допуска россиян до участия в олимпийском фестивале в нейтральном статусе

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прокомментировал решение руководства Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) допустить российских спортсменов до участия в Европейском юношеском олимпийском фестивале без флага и гимна.
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