Эксперт Смирнов: просрочки по платежам способны испортить кредитную историю

Просрочки по платежам и ряд других факторов могут испортить кредитную историю. Об этом предупредил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов, передает РИА Новости.
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