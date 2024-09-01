Украина надеется на одобрение атак по России со стороны США: главное за сутки

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не станет ни с кем обсуждать свою территорию, российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР, а пресс-секретарь президента признался, что Владимир Путин получает доклады от военных круглосуточно.