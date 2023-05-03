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Глава ХКООП Галина Кононенко: Диалог эффективнее протестов

Глава ХКООП Галина Кононенко: Диалог эффективнее протестов

Главный девиз Первомая в нынешнем году - «Солидарность трудящихся – единство страны!» Так определила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

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