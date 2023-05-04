Есть ли места для первоклассников в школах Симферополя?

О том, что возможно мест для первоклассников в школах Симферополя не хватит, сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» замначальника управления — начальник отдела общего образования администрации Симферополя Наталья Матюхина Слушатели узнали о том, что первоклассников в Симферополе ожидается очень много и Наталья Матюхина посоветовала своевременно до 30 июня 2023 года подать в школы по прописке все необходимые документы на ребенка «После 30 июня, начиная с 5 июля и до 5 сентября, принимаются остальные заявления на свободные места", -отметила она .